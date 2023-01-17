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Мохов Егор Федорович

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Место рождения

Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

14.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мохов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Мохова Ольга Михайловна

Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1929

Дочь: Трохина Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Мохова Ольга Михайловна

Смерть
14.08.1966
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск
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