Мохов Егор Федорович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти14.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Мохова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1929
Дочь: Трохина Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Мохова Ольга Михайловна
Смерть
14.08.1966
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск