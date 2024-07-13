Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1905
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905
Отец: Шафиев Фахри
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зайнутдинов Абдулхак Сабирович
Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Масуда (Мясвудя) Сабировна
Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Тамара (Таскиря) Сабировна
Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: (Зайнутдинова) Фая (Фатиха) Сабировна
Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Зайнутдинов Мунир Сабирович
Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович
Смерть
1991