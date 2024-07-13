Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна 10.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1905

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905

Отец: Шафиев Фахри

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдюков Сабиржан Билялович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайнутдинов Абдулхак Сабирович

Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Масуда (Мясвудя) Сабировна

Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович

Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Тамара (Таскиря) Сабировна

Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович

Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: (Зайнутдинова) Фая (Фатиха) Сабировна

Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович

Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Зайнутдинов Мунир Сабирович

Отец ребёнка: Абдюков Сабиржан Билялович

Смерть
1991

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