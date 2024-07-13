(Зайнутдинова) Фая (Фатиха) Сабировна 01.03.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зайнутдинова) Фая (Фатиха) Сабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1933

Дата смерти

25.01.1986

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1933

Отец: Абдюков Сабиржан Билялович

Мать: Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.01.1986

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