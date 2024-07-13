Шафиев Фахри
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1905
Дочь: Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно