Шафиев Фахри Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШафиев Фахри

Шафиев Фахри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1905

Дочь: Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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