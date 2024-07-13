Тамара (Таскиря) Сабировна 01.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамара (Таскиря) Сабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930

Отец: Абдюков Сабиржан Билялович

Мать: Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2008

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