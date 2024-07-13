Тамара (Таскиря) Сабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2008