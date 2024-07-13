Масуда (Мясвудя) Сабировна 15.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Масуда (Мясвудя) Сабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Абдюков Сабиржан Билялович

Мать: Зайнутдинова (Шафиева) Асьма Фахриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2007

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