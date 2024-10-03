Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Место рождения

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

1880 г.р.
1881 г.р.
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1895 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Василий Лукьянов

Мать: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феруленков Федосей Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Рождение ребёнка
07.06.1880

Сын: Феруленков Федор Федосеевич

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1881

Дочь: (Феруленкова) Фекла Федосеевна

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1895

Сын: Феруленков Константин

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1901

Сын: Феруленков Дмитрий Федосеевич

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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