Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Василий Лукьянов
Мать: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Рождение ребёнка
07.06.1880
Сын: Феруленков Федор Федосеевич
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Рождение ребёнка
27.09.1881
Дочь: (Феруленкова) Фекла Федосеевна
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Рождение ребёнка
25.12.1884
Рождение ребёнка
27.11.1889
Рождение ребёнка
18.03.1892
Рождение ребёнка
19.05.1895
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Рождение ребёнка
27.01.1901
Сын: Феруленков Дмитрий Федосеевич
Отец ребёнка: Феруленков Федосей Антипович
Рождение ребёнка
19.07.1987
Смерть
Неизвестно