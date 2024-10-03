Василий Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1813
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Александра Евтропиева?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кондюрина) Прасковья Ст. Васильева
Мать ребёнка: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Арина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Кондюрина) Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Арина Дмитриева
Смерть
Неизвестно