Василий Лукьянов Около ?.11.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Лукьянов

Место рождения

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около ?.11.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1813

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Александра Евтропиева?

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кондюрина) Прасковья Ст. Васильева

Мать ребёнка: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кондюрин Матвей Васильев

Мать ребёнка: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Кондюрина) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Арина Дмитриева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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