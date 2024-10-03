Арина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кондюрина) Прасковья Ст. Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Кондюрина) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Смерть
Неизвестно