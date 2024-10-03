Арина Дмитриева Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Лукьянов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кондюрина) Прасковья Ст. Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кондюрин Матвей Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Кондюрина) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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