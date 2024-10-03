Феруленков Дмитрий Федосеевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1901
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Феруленкова) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Борислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична
Смерть
1934