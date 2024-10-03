Феруленков Дмитрий Федосеевич 27.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФеруленков Дмитрий Федосеевич

Феруленков Дмитрий Федосеевич

Место рождения

Вишневая, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

27.01.1901

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901

Отец: Феруленков Федосей Антипович

Мать: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Феруленкова) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Борислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Гордеева) Татьяна Никитична

Смерть
1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.