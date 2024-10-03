Феруленков Федосей Антипович Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Федосей Антипович

Место рождения

Вишневая, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

1880 г.р.
1881 г.р.
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1895 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Антип Сергеевич

Мать: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1880

Сын: Феруленков Федор Федосеевич

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1881

Дочь: (Феруленкова) Фекла Федосеевна

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1895

Сын: Феруленков Константин

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1901

Сын: Феруленков Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Вишневая, город Алексин, Тульская область

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