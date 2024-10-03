Антип Сергеевич Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антип Сергеевич

Место рождения

Богучарово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Жена

1825 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1851 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Сергей Парфенов

Мать: Маланья Иванова

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Наум Антипович

Мать ребёнка: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Меркулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Марья Меркулова

Рождение ребёнка
Около 1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Феруленков Федосей Антипович

Мать ребёнка: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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