Антип Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Сергей Парфенов
Мать: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Наум Антипович
Мать ребёнка: Марья Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Меркулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Марья Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Феруленков Федосей Антипович
Мать ребёнка: Марья Меркулова
Смерть
Неизвестно