Феруленков Наум Антипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антип Сергеевич
Мать: Марья Меркулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Феруленкова) Юлия Наумовна
Мать ребёнка: (Феруленкова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Феруленкова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна
Мать ребёнка: (Феруленкова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Михаил Наумович
Мать ребёнка: (Феруленкова) ?
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Феруленкова) ?
Рубцовск
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Богучарово, город Алексин, Тульская область