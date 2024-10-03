Феруленков Наум Антипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Наум Антипович

Место рождения

Вишневая, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антип Сергеевич

Мать: Марья Меркулова

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Феруленкова) Юлия Наумовна

Мать ребёнка: (Феруленкова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Феруленкова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна

Мать ребёнка: (Феруленкова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Михаил Наумович

Мать ребёнка: (Феруленкова) ?

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Феруленкова) ?

Рубцовск
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Богучарово, город Алексин, Тульская область

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