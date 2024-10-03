Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феруленков Наум Антипович

Мать: (Феруленкова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексин
Смерть
Неизвестно

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