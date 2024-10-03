(Феруленкова) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Феруленкова) ?

(Феруленкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна

Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Феруленкова) Юлия Наумовна

Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феруленков Наум Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феруленков Михаил Наумович

Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович

Рубцовск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.