(Феруленкова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева (Феруленкова) Валентина Наумовна
Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Феруленкова) Юлия Наумовна
Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феруленков Михаил Наумович
Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феруленков Наум Антипович
Рубцовск