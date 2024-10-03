Феруленков Михаил Федосеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Михаил Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феруленков Федосей Антипович

Мать: Феруленкова (Кондюрина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Феруленкова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Маланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феруленкова (Феруленкова) Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышева (Феруленкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Маланья

Смерть
Неизвестно

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