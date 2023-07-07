Саморядов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморядов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саморядов Федор

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рудоквас Елена

Мать ребёнка: Саморядова Лариса

Россия, Тбилисский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саморядов Николай

Мать ребёнка: Саморядова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречкина Нина

Мать ребёнка: Саморядова Лариса

Смерть
Неизвестно
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