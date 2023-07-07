Саморядов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саморядов Федор
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рудоквас Елена
Мать ребёнка: Саморядова Лариса
Россия, Тбилисский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саморядов Николай
Мать ребёнка: Саморядова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречкина Нина
Мать ребёнка: Саморядова Лариса
Смерть
Неизвестно