Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саморядов Матвей
Отец ребёнка: Саморядов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саморядов Степан
Отец ребёнка: Саморядов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Саморядов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саморядов Григорий
Отец ребёнка: Саморядов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Саморядов Федор