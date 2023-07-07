Саморядов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморядов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саморядов Григорий

Мать: Саморядова Лариса

Рождение ребёнка
26.12.1957

Сын: Саморядов Андрей

Мать ребёнка: Саморядова Татьяна

Рождение ребёнка
29.06.1962

Сын: Саморядов Вадим

Мать ребёнка: Саморядова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморядова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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