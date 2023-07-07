Саморядов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саморядов Григорий
Мать: Саморядова Лариса
Рождение ребёнка
26.12.1957
Сын: Саморядов Андрей
Мать ребёнка: Саморядова Татьяна
Рождение ребёнка
29.06.1962
Сын: Саморядов Вадим
Мать ребёнка: Саморядова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саморядова Татьяна
Смерть
Неизвестно