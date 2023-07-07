Саморядова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рудоквас Елена
Отец ребёнка: Саморядов Григорий
Россия, Тбилисский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саморядов Николай
Отец ребёнка: Саморядов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречкина Нина
Отец ребёнка: Саморядов Григорий
Смерть
Неизвестно