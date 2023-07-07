Гречкина (Саморядова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречкина (Саморядова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саморядов Григорий

Мать: Саморядова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречкин Анатолий

Отец ребёнка: Гречкин Николай

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречкин Владимир

Отец ребёнка: Гречкин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гречкин Николай

Смерть
Неизвестно
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