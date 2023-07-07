Гречкина (Саморядова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саморядов Григорий
Мать: Саморядова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречкин Анатолий
Отец ребёнка: Гречкин Николай
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречкин Владимир
Отец ребёнка: Гречкин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гречкин Николай
Смерть
Неизвестно