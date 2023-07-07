Рудоквас (Саморядова) Елена
Место рожденияРоссия, Тбилисский район Краснодарский край
Дата рождения1937
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Саморядов Григорий
Мать: Саморядова Лариса
Россия, Тбилисский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1967
Дочь: Карпо Александра
Отец ребёнка: Рудоквас Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Рудоквас Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудоквас Владимир