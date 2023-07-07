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Рудоквас (Саморядова) Елена

Место рождения

Россия, Тбилисский район Краснодарский край

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Саморядов Григорий

Мать: Саморядова Лариса

Россия, Тбилисский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1967

Дочь: Карпо Александра

Отец ребёнка: Рудоквас Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Рудоквас Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоквас Владимир