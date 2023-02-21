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Гогаринов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Мать: Гогаринова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гогаринов Родион Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Гогаринов Антон Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Гогаринов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гогаринов Федор Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Огородникова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Марья Обрамовна

Смерть
Неизвестно
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