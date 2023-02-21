Гогаринов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гогаринов Родион Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гогаринов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Огородникова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Марья Обрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно