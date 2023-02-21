Гогаринова (Козулина) Марья Обрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Козулина) Марья Обрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гогаринов Родион Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Гогаринов Антон Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Гогаринов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гогаринов Федор Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Огородникова Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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