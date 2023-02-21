Гогаринова (Козулина) Марья Обрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гогаринов Родион Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гогаринов Емельян Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Огородникова Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно