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Гогаринов Емельян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Гогаринов Иван Михайлович

Мать: Гогаринова Марья Обрамовна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Парасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Смерть
1831
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