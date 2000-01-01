Гогаринов Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Парасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831