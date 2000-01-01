(Гогаринова) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гогаринова) Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Гогаринов Емельян Иванович

Мать: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Малых Павел Дементьевич

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Устинья Дементьевна

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Малых Ефим Дементьевич

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Дементьевна

Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Дементей Нефедович

Смерть
Неизвестно
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