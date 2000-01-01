(Гогаринова) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Устинья Дементьевна
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Дементьевна
Отец ребёнка: Малых Дементей Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно