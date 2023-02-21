Гогаринова (Панагушина) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Панагушина) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Емельяновна

Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Парасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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