Гогаринова (Панагушина) Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Емельяновна
Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Парасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Гогаринов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно