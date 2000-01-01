Малых Дементей Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Устинья Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельяновна
Смерть
После 1858