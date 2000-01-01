Малых Дементей Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Дементей Нефедович

Малых Дементей Нефедович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Малых Павел Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Устинья Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Малых Ефим Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельяновна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close