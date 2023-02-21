Малых Ефим Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Малых Дементей Нефедович
Мать: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
01.09.1844
Сын: Малых Иван Ефимович
Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
23.09.1850
Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Аксинья Гавриловна
Смерть
Неизвестно