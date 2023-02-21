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Малых Ефим Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малых Дементей Нефедович

Мать: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна

Рождение ребёнка
01.09.1844

Сын: Малых Иван Ефимович

Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна

Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Малых Александр Ефимович

Мать ребёнка: Малых Аксинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Аксинья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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