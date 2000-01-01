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Малых Аксинья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич

Рождение ребёнка
01.09.1844

Сын: Малых Иван Ефимович

Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич

Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Малых Александр Ефимович

Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Ефим Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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