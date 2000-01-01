Малых Аксинья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич
Рождение ребёнка
01.09.1844
Сын: Малых Иван Ефимович
Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич
Рождение ребёнка
23.09.1850
Отец ребёнка: Малых Ефим Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно