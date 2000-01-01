Гогаринова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

11.04.1750

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Дрягина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1718

Сын: Гогаринов Софрон Михайлович

Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Гогаринов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Шибанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Смерть
11.04.1750
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