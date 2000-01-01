Гогаринова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти11.04.1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Дрягина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1718
Сын: Гогаринов Софрон Михайлович
Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Гогаринов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Шибанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1750