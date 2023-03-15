Демьяненко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьяненко Яков
Мать: Демьяненко ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Демьяненко Степан
Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Демьяненко Петр
Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ганна
Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жиляева Вера
Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демьяненко Афанасия
Смерть
Неизвестно