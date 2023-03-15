Демьяненко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемьяненко Андрей

Демьяненко Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьяненко Яков

Мать: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Демьяненко Степан

Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Демьяненко Петр

Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ганна

Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жиляева Вера

Мать ребёнка: Демьяненко Афанасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьяненко Афанасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close