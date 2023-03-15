Демьяненко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Демьяненко Феодосий

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
1892

Сын: Демьяненко Тимофей

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Андрей

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Ермиония

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Наталия

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Федор

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Гаврила (Гаврило)

Отец ребёнка: Демьяненко Яков

Смерть
Неизвестно
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