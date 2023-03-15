Демьяненко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Андрей

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко (Демьяненко) Ермиония

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко (Демьяненко) Наталия

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Федор

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Гаврила (Гаврило)

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Демьяненко Феодосий

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Демьяненко Тимофей

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Смерть
Неизвестно

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