село Тарановка, село Тарановка, Харківська область (на 2018) — Familio

Тарановка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1599Тарановка, слоб. каз.при колодцах.153967420402145Церковь православная 1. Ярмарок 4. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Тарановская волость
362. Тарановка, слобода бывшая государственная, дворов 952, жителей 5347, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, 11 лавок, базар п Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23927Таранівкаселоцентр сільської радир-н Зміївськийсільрада Таранівська
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