Демьяненко (Зарудная (возм. Заруднева)) Афанасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарудний (зарудный Или Заруднев) Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Демьяненко Степан
Отец ребёнка: Демьяненко Андрей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Демьяненко Петр
Отец ребёнка: Демьяненко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ганна
Отец ребёнка: Демьяненко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жиляева Вера
Отец ребёнка: Демьяненко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьяненко Андрей
Смерть
Неизвестно