Демьяненко (Зарудная (возм. Заруднева)) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко (Зарудная (возм. Заруднева)) Афанасия

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Место рождения

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарудний (зарудный Или Заруднев) Ефим

Мать: не указана

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Демьяненко Степан

Отец ребёнка: Демьяненко Андрей

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Демьяненко Петр

Отец ребёнка: Демьяненко Андрей

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ганна

Отец ребёнка: Демьяненко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жиляева Вера

Отец ребёнка: Демьяненко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьяненко Андрей

Смерть
Неизвестно
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