Зарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим

Место рождения

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко (Зарудная (возм. Заруднева)) Афанасия

Мать ребёнка: не указана

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарудний (Зарудный или Заруднев) Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарудная (Зарудная (Заруднева)) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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