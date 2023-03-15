Жиляева (Демьяненко) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Жиляев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жиляев Владимир
Рождение ребёнка
1931
Сын: Жиляев Игорь
Отец ребёнка: Жиляев Владимир
Смерть
1994