Жиляева (Демьяненко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляева (Демьяненко) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьяненко Андрей

Мать: Демьяненко (Зарудная (возм. Заруднева)) Афанасия

Развод
Неизвестно

Муж: Жиляев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиляев Владимир

Рождение ребёнка
1931

Сын: Жиляев Игорь

Отец ребёнка: Жиляев Владимир

Смерть
1994

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