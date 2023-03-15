Жиляев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Жиляев Игорь

Мать ребёнка: Жиляева Вера

Развод
Неизвестно

Жена: Жиляева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиляева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиляева Вера

Смерть
Неизвестно