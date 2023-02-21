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Бердяева Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бердяев Николай Степанович

Мать: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1800 ст.

Дочь: Бердяева Наталья Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.

Дочь: Бердяева Феодосия Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Бердяева Александра Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бердяев Григорий Платонович

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Бердяева София Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бердяев Николай Платонович

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бердяева Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бердяева Евпраксия Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бердяев Алексей Платонович

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Поливанова Анна Платоновна

Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердяев Платон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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