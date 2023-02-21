Бердяева Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
05.01.1800 ст.
Дочь: Бердяева Наталья Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.
Дочь: Бердяева Феодосия Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Бердяева Александра Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бердяев Григорий Платонович
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Бердяева София Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бердяев Николай Платонович
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бердяева Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бердяева Евпраксия Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бердяев Алексей Платонович
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Поливанова Анна Платоновна
Отец ребёнка: Бердяев Платон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно