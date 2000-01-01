Бердяева (Ярославова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1762 ст.
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1762 ст.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бердяева Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Квашнина-Самарина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Степан Николаевич
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Платон Николаевич
Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1803