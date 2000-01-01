Бердяева (Ярославова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяева (Ярославова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1762 ст.

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1762 ст.

Отец: Ярославов Алексей Тихонович

Мать: Ярославова Федосья Степановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бердяева Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Квашнина-Самарина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Иасон Николаевич

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Платон Николаевич

Отец ребёнка: Бердяев Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердяев Николай Степанович

Смерть
После 1803
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