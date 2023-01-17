Поливанова (Бердяева) Анна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Бердяева) Анна Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бердяев Платон Григорьевич

Мать: Бердяева Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.

Сын: Поливанов Платон Львович

Отец ребёнка: Поливанов Лев Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Софья Львовна

Отец ребёнка: Поливанов Лев Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Лев Павлович

Смерть
После 1852
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