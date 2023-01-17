Поливанова (Бердяева) Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.
Отец ребёнка: Поливанов Лев Павлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Софья Львовна
Отец ребёнка: Поливанов Лев Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1852