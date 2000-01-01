Бердяев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бердяева Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Квашнина-Самарина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Степан Николаевич
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Платон Николаевич
Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно