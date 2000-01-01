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Бердяев Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Бердяев Степан Григорьевич

Мать: Бердяева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бердяева Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Квашнина-Самарина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Иасон Николаевич

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Платон Николаевич

Мать ребёнка: Бердяева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердяева Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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