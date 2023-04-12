(Нитченко) Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нитченко) Ольга Кузьминична

Место рождения

Иркутская область, г. Слюдянка

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Нитченко Кузьма Яковлевич

Мать: Нитченко Агафья Памфиловна

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
Около ?.07.1928

Дочь: Рябинкова Галина

Отец ребёнка: Круглов Леонид

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Круглов Леонид

Отец ребёнка: Круглов Леонид

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Круглов Борис

Отец ребёнка: Круглов Леонид

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Леонид

Смерть
Около 1987
Москва, город федерального значения Москва