(Нитченко) Ольга Кузьминична
Место рожденияИркутская область, г. Слюдянка
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
Около ?.07.1928
Дочь: Рябинкова Галина
Отец ребёнка: Круглов Леонид
Рождение ребёнка
1932
Сын: Круглов Леонид
Отец ребёнка: Круглов Леонид
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Круглов Борис
Отец ребёнка: Круглов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Круглов Леонид
Смерть
Около 1987
Москва, город федерального значения Москва