Рябинкова (Круглова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинкова (Круглова) Галина

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Около ?.07.1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1928

Отец: Круглов Леонид

Мать: Ольга Кузьминична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1952

Сын: Рябинков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябинков Сергей Иванович

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Рябинков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябинков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинков Сергей Иванович

Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
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