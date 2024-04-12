Рябинкова (Круглова) Галина
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.07.1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1928
Отец: Круглов Леонид
Мать: Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
16.07.1952
Сын: Рябинков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Рябинков Сергей Иванович
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Рябинков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Рябинков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012