Рябинков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
16.07.1952
Сын: Рябинков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Рябинкова Галина
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Рябинков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Рябинкова Галина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябинкова Галина