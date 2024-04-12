Рябинков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинков Сергей Иванович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1952

Сын: Рябинков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябинкова Галина

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Рябинков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябинкова Галина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябинкова Галина

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