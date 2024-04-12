Круглов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Леонид

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1928

Дочь: Рябинкова Галина

Мать ребёнка: Ольга Кузьминична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Круглов Леонид

Мать ребёнка: Ольга Кузьминична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Круглов Борис

Мать ребёнка: Ольга Кузьминична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Кузьминична

Смерть
Около 1985
Москва, город федерального значения Москва
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