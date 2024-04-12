Круглов Леонид
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Около ?.07.1928
Дочь: Рябинкова Галина
Мать ребёнка: Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
1932
Сын: Круглов Леонид
Мать ребёнка: Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Круглов Борис
Мать ребёнка: Ольга Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Кузьминична
Смерть
Около 1985
Москва, город федерального значения Москва