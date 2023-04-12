Нитченко Агафья Памфиловна
Место рожденияИркутская область, г. Слюдянка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1905
Дочь: Нечаева Юлия Кузьминична
Отец ребёнка: Нитченко Кузьма Яковлевич
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Нитченко Кузьма Яковлевич
Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
1954
Москва, город федерального значения Москва