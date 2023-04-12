Нитченко Агафья Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко Агафья Памфиловна

Место рождения

Иркутская область, г. Слюдянка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: Нечаева Юлия Кузьминична

Отец ребёнка: Нитченко Кузьма Яковлевич

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Нитченко Кузьма Яковлевич

Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
1954
Москва, город федерального значения Москва
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