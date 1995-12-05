Нечаева (Нитченко) Юлия Кузьминична
Место рожденияИркутская область, г. Слюдянка
Дата рождения31.05.1905
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1905
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
14.02.1928
Дочь: Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Нечаев Николай Григорьевич
Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
05.12.1995
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Инсульт