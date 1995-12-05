Нечаева (Нитченко) Юлия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Нитченко) Юлия Кузьминична

Место рождения

Иркутская область, г. Слюдянка

Дата рождения

31.05.1905

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1905

Отец: Нитченко Кузьма Яковлевич

Мать: Нитченко Агафья Памфиловна

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
14.02.1928

Дочь: Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Нечаев Николай Григорьевич

Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
05.12.1995
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Инсульт
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