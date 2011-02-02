(Нечаева) Вероника Николаевна
Место рожденияИркутская область, г. Слюдянка
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти02.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
13.07.1954
Дочь: Бойкова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Гуща Анатолий Леонович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1958
Дочь: Андреева Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Гуща Анатолий Леонович
Смерть
02.02.2011
Причина смерти: Болезнь