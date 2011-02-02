(Нечаева) Вероника Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нечаева) Вероника Николаевна

(Нечаева) Вероника Николаевна

avatar

Место рождения

Иркутская область, г. Слюдянка

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

02.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: Нечаев Николай Григорьевич

Мать: Нечаева Юлия Кузьминична

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
13.07.1954

Дочь: Бойкова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Гуща Анатолий Леонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1958

Дочь: Андреева Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Гуща Анатолий Леонович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
02.02.2011
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close